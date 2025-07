Visites guidées Parures Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Visites guidées Parures

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

En juillet et août musée salies, visites guidées Parures, Collection Jocelyne Didier, tous les mercredis à 15H30

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

English :

In July and August Musée Salies, guided tours Parures, Collection Jocelyne Didier, every Wednesday at 3:30 p.m

German :

Im Juli und August Museum Salies, Führungen Parures, Collection Jocelyne Didier, jeden Mittwoch um 15H30

Italiano :

In luglio e agosto Musée Salies, visite guidate Parures, Collezione Jocelyne Didier, ogni mercoledì alle 15.30

Espanol :

En julio y agosto, museo Salies, visitas guiadas Parures, colección Jocelyne Didier, todos los miércoles a las 15.30 h

