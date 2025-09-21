Visites guidées patrimoniales de la préfecture Préfecture de la Haute-Garonne Toulouse

Dans la limite de 30 personnes par créneau de visite. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’histoire de la préfecture aux côtés d’un guide de l’Office de Tourisme de Toulouse.

Départs : 11h00 – 11h45 – 14h00 – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h00

Durée : 30 minutes.

Départs depuis la cour d’honneur.

Préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 9 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 34 45 http://www.haute-garonne.gouv.fr Ancien archevêché du XVIIIe siècle, devenu préfecture le 27 juillet 1808, la préfecture ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine depuis plus de 20 ans.

La préfecture est installée dans l’ancien logis de l’évêque de Toulouse, dont les premiers bâtiments, encore peu connus, se situent probablement dès le Ve siècle au sud de la place Saint-Étienne.

© Préfecture de la Région Occitanie et de la Haute-Garonne