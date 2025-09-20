Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine Fontenay-sur-Loing

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez le Relais de Poste de Fontenay-sur-Loing sous un autre angle à travers les visites guidées et commentées par Pascal Roman, historien, et Odile Bacconnier, architecte lors des Journées Européennes du Patrimoine sur les deux journées en après-midi. Réserver dès à présent votre créneau par mail à jep2025@relais-de-fontenay.org. .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire jep2025@relais-de-fontenay.org

English :

Relais de Fontenay guided tours: European Heritage Days

German :

Geführte Besichtigungen Relais de Fontenay: Europäische Tage des Denkmals

Italiano :

Visite guidate al Relais de Fontenay: Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Visitas guiadas Relais de Fontenay: Jornadas Europeas del Patrimonio

