Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine Fontenay-sur-Loing
Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine Fontenay-sur-Loing samedi 20 septembre 2025.
Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez le Relais de Poste de Fontenay-sur-Loing sous un autre angle à travers les visites guidées et commentées par Pascal Roman, historien, et Odile Bacconnier, architecte lors des Journées Européennes du Patrimoine sur les deux journées en après-midi. Réserver dès à présent votre créneau par mail à jep2025@relais-de-fontenay.org. .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire jep2025@relais-de-fontenay.org
English :
Relais de Fontenay guided tours: European Heritage Days
German :
Geführte Besichtigungen Relais de Fontenay: Europäische Tage des Denkmals
Italiano :
Visite guidate al Relais de Fontenay: Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Visitas guiadas Relais de Fontenay: Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement Visites guidées Relais de Fontenay Journées Européennes du Patrimoine Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS