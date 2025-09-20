Visites guidées : Saint-Bertrand-de-Comminges à la loupe Place du Parvis Saint-Bertrand-de-Comminges

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:15:00

Dans la peau d’un chercheur de l’Inventaire du patrimoine !

Apprenez à « lire » une façade, à repérer les détails architecturaux les plus significatifs et à interpréter les transformations des bâtiments au fil du temps, comme le font les chercheurs de l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Pour démêler l’histoire parfois complexe des édifices, ces spécialistes s’appuient sur une rigoureuse observation de terrain… mais aussi sur des documents d’archives : cadastres, cartes postales anciennes, plans, photographies, etc.

Accompagnés de deux chercheurs, partez en exploration dans les rues de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Grâce à leur regard expert et aux documents qu’ils partageront avec vous, découvrez les secrets cachés des façades et l’histoire insoupçonnée des demeures du village.

Attention, les apparences sont parfois trompeuses…

Lieu de rendez-vous :

Parvis de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, sous la halle attenante à la mairie.

Pour en savoir plus sur les missions de l’Inventaire du patrimoine en Occitanie : cliquez-ici

Pour en savoir plus sur l’inventaire du patrimoine en cours à Saint-Bertrand-de-Comminges : cliquez-ici

Place du Parvis Place du Parvis, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges, France Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

© A. Gueguen | Inventaire général Région Occitanie