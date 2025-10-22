VISITES GUIDÉES SAINT-MARTIN-DE-LONDRES SAISON 2025 Saint-Martin-de-Londres

Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un nom mystérieux, une église millénaire, la silhouette d’un pic mythique… Vous êtes bien à St Martin de Londres ! Lors de cette visite guidée, vous découvrirez l’histoire mouvementée de ce village médiéval. Point stratégique entre Méditerranée et Cévennes, il fut convoité par les seigneurs et les abbayes locales. Au fil des vendanges et des transhumances, le lieu a évolué mais son église romane, ses ruelles en pierre et ses remparts dominent toujours le bassin de Londres. Un quizz est prévu pour les enfants.

Guide Léa vous dit tout (Chaumont). Durée 1h30. Chiens admis, tenus en laisse.

Réservation obligatoire. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

English :

A mysterious name, a thousand-year-old church, the silhouette of a mythical peak… You’re in St Martin de Londres! On this guided tour, you’ll discover the eventful history of this medieval village.

German :

Ein geheimnisvoller Name, eine tausendjährige Kirche, die Silhouette eines mythischen Gipfels… Sie befinden sich tatsächlich in St Martin de Londres! Auf dieser geführten Tour lernen Sie die bewegte Geschichte dieses mittelalterlichen Dorfes kennen.

Italiano :

Un nome misterioso, una chiesa millenaria, la sagoma di una cima mitica… Siete a St Martin de Londres! In questa visita guidata scoprirete la storia movimentata di questo villaggio medievale.

Espanol :

Un nombre misterioso, una iglesia milenaria, la silueta de un pico mítico… Está en San Martín de Londres En esta visita guiada, descubrirá la agitada historia de este pueblo medieval.

