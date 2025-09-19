Visites guidées Scolaires Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay

Visites guidées Scolaires Vendredi 19 septembre, 09h00, 13h30 Tuilerie de Bezanleu Seine-et-Marne

participation de 2€ par élève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Offrez à vos élèves une parenthèse hors du quotidien : le temps d’une visite guidée de la Tuilerie, partez avec eux à la découverte des procédés de fabrication du XIXe siècle.

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France bonjour@tuileriedebezanleu.fr Ancienne tuilerie où l'on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

