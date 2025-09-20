Visites guidées, Secrets du patrimoine : l’histoire cachée du Doyenné Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Brioude

Visites guidées, Secrets du patrimoine : l’histoire cachée du Doyenné 20 et 21 septembre Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

20 places, 13 euros, durée : 50 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:20:00

Secrets du patrimoine : l’histoire cachée du Doyenné

Du XIIème siècle au XXIème siècle : immersion dans la métamorphose architecturale d’un lieu emblématique.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, placées sous le signe du patrimoine architectural, découvrez le Doyenné lors d’une médiation commentée de 50 minutes.

Ancienne Maison du Doyen, il fut successivement résidence canoniale, maison d’habitation, bureaux municipaux, avant de devenir un lieu dédié à l’art moderne et contemporain. Cette visite vous fera remonter le temps sur dix siècles à travers ses métamorphoses, admirer son plafond armorié, ses murs anciens et comprendre les choix architecturaux qui ont permis d’intégrer la création actuelle dans ce cadre chargé d’histoire. Un moment unique pour vivre le dialogue entre mémoire et modernité, au cœur d’un lieu singulier.

Le Doyenné, espace d'art moderne et contemporain 2 place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471745134 https://ledoyenne-brioude.fr Le Doyenné appartient à un ensemble historique et archéologique majeur bâti autour de la basilique Saint-Julien de Brioude. Il a fait l'objet au cours des siècles d'importantes transformations.

L’édifice présentait, de longue date, des problèmes de stabilité qui ont exigé des travaux de restauration très importants, pendant deux ans.

Tout d’abord, une phase de déconstruction partielle a été nécessaire avant les travaux de consolidation et stabilisation du bâtiment. L’accès à l’édifice a été remplacé par un accès unique en façade ouest, au moyen d’une extension extérieure vitrée, à l’emplacement de l’entrée historique.

L’ancienne volumétrie de la cage d’escalier a été restituée en recréant un grand escalier en chêne comportant une rampe en fer forgé, reproduisant le motif existant d’un garde-corps du XVIIIe siècle.

La transformation en espace muséal s’est révélée particulièrement délicate compte tenu des contraintes liées à la qualité de Monument Historique du bâtiment et en particulier au respect que l’on devait aux murs d’origine et aux peintures murales redécouvertes.

Un autre défi : éclairer le lieu en mettant en valeur tant les éléments architecturaux que les œuvres exposées. En voiture 132 km de St-Etienne

58 km du Puy-en-Velay

104 km d’Aurillac

190 km de Lyon

71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits

Parking du Centre Historique

235 places

Place du Postel & Place de la Liberté

160 places

Place Champanne & Place de la Résistance

100 places

Parking Burin des Roziers

74 places

