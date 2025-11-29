Visites guidées Secrets et mysticisme dans la Cathédrale par Sandie Chapiseau Chartres

Visites guidées Secrets et mysticisme dans la Cathédrale par Sandie Chapiseau

Des surprenants petits détails dissimulés dans la pierre et dans le verre que nous ne remarquons pas au premier regard, en passant par le célèbre labyrinthe et l’histoire du mystérieux clou qui attisent tant notre curiosité…

Tandis que d’intrigants personnages angéliques veillent sur les fidèles et les visiteurs du haut de leurs verrières. Lors de cette visite singulière vous découvrirez, entre mystères et vérités, les différents liens rapprochant les humains du divin et tout ce qui offre à ce lieu cette douce ambiance mystique. Sandie Chapiseau vous dévoilera les secrets de la cathédrale. A découvrir. .

From the surprising little details hidden in the stone and glass that we don?t notice at first glance, to the famous labyrinth and the story of the mysterious nail that so arouses our curiosity…

Von den überraschenden kleinen Details, die in Stein und Glas verborgen sind und die wir auf den ersten Blick nicht bemerken, über das berühmte Labyrinth bis hin zur Geschichte des mysteriösen Nagels, der unsere Neugierde so sehr weckt…

Dai piccoli dettagli sorprendenti nascosti nella pietra e nel vetro che non notiamo a prima vista, al famoso labirinto e alla storia del misterioso chiodo che suscita così tanta curiosità…

Desde los sorprendentes pequeños detalles ocultos en la piedra y el cristal que no percibimos a primera vista, hasta el famoso laberinto y la historia del clavo misterioso que tanto despierta nuestra curiosidad…

