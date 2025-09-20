Visites guidées : Senlis au temps des grandes périodes historiques Musée d’art et d’archéologie Senlis

Visites guidées : Senlis au temps des grandes périodes historiques 20 et 21 septembre Musée d’art et d’archéologie Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T13:30:00

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

Au musée d’Art et d’Archéologie, de courtes visites guidées présentant l’histoire patrimoniale et culturelle de Senlis depuis l’Antiquité seront proposées à 11h30 et 12h30.

Musée d’art et d’archéologie Place Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344248672 https://musees.ville-senlis.fr Ancien palais épiscopal, dans le cœur historique de la ville, à proximité immédiate de la cathédrale. Le bâtiment est adossé à la muraille gallo-romaine du Bas-Empire.

Journées européennes du patrimoine 2025

Leullier