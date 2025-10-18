Visites guidées spéciale tout-petit La p’tite visite LOURDES Lourdes

Visites guidées spéciale tout-petit La p’tite visite

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Pendant les vacances de Noël , du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, suivez la princesse Pétronille et son acolyte Simon l’Étincelant dans leurs aventures au Château Fort de Lourdes.

Une visite-contée adaptée aux 3-6 ans qui vous permettra de découvrir le château et ses systèmes défensifs avec vos tout-petits.

Tous les jours pendant les vacances à 10h.

Durée 15-20 min.

Le billet d’entrée donne droit à la visite. Pas de supplément.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

During the Christmas vacations, from December 20, 2025 to January 4, 2026, follow Princess Petronille and her sidekick Simon l’Étincelant on their adventures at the Château Fort de Lourdes.

This guided tour, suitable for 3-6 year-olds, will enable you to discover the castle and its defensive systems with your little ones.

Every day during the vacations at 10 a.m.

Duration: 15-20 min.

Admission ticket includes tour. No extra charge.

For further information, please contact us.

L’événement Visites guidées spéciale tout-petit La p’tite visite Lourdes a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Lourdes|CDT65