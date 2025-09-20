Visites Guidées spéciales Journées Européennes du Patrimoine à L’Ecole Militaire d’Equitation (CNSD) Fontainebleau

Visites Guidées spéciales Journées Européennes du Patrimoine à L’Ecole Militaire d’Equitation (CNSD) Fontainebleau samedi 20 septembre 2025.

Visites Guidées spéciales Journées Européennes du Patrimoine à L’Ecole Militaire d’Equitation (CNSD)

Quartier du Carrousel Allée de Maintenon Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Profitez de ce week-end de célébration du patrimoine, pour découvrir gratuitement le temple de la tradition équestre militaire et ses magnifiques manèges.

English : Special European Heritage Days Guided Tours at the Ecole Militaire d’Equitation (CNSD)

Take advantage of this heritage weekend to discover the temple of military equestrian tradition and its magnificent riding arenas, free of charge.

German :

Nutzen Sie dieses Wochenende, an dem das Kulturerbe gefeiert wird, um den Tempel der militärischen Reittradition und seine prächtigen Reithallen kostenlos zu besichtigen.

Italiano :

Approfittate di questo fine settimana di celebrazioni del patrimonio per scoprire gratuitamente il tempio della tradizione equestre militare e i suoi magnifici maneggi.

Espanol :

Aproveche este fin de semana de fiesta del patrimonio para descubrir gratuitamente el templo de la tradición ecuestre militar y sus magníficos picaderos.

