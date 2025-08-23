Visites guidées spéciales Libération de Paris Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Visites guidées spéciales Libération de Paris Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS samedi 23 août 2025.

Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin porte les voix et les récits de celles et ceux qui ont résisté, et pose la question centrale de l’engagement, au cœur d’un monde en guerre.

Une conférencière retrace les événements des quelques jours ayant mené à la Libération de Paris, le 25 août 1944 dans les collections du musée et dans le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy.

Durée 1h30

Attention : le poste de commandement n’est accessible que par un escalier de cent marches. Une partie de la visite n’est donc pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin propose de vous immerger dans ses collections et de descendre dans le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy.

Le jeudi 28 août 2025

de 11h00 à 12h30

Le samedi 23 août 2025

de 11h00 à 12h30

payant

Réservation en ligne

Plein tarif 7€ / tarif réduit 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-23T14:00:00+02:00

fin : 2025-08-28T15:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-23T11:00:00+02:00_2025-08-23T12:30:00+02:00;2025-08-28T11:00:00+02:00_2025-08-28T12:30:00+02:00

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS