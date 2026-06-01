Visites guidées spéciales sur la nature et l’histoire dans le parc du château de Köthen, Schlosspark Köthen, Köthen (Anhalt)
Visites guidées spéciales sur la nature et l’histoire dans le parc du château de Köthen, Schlosspark Köthen, Köthen (Anhalt) vendredi 5 juin 2026.
Visites guidées spéciales sur la nature et l’histoire dans le parc du château de Köthen 5 et 7 juin Schlosspark Köthen Anhalt-Bitterfeld
Point de rencontre : information touristique au château
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
À l’occasion du rendez-vous dans le jardin, le château de Köthen propose des visites guidées gratuites de ce joyau le 5 juin (18h) et le 7 juin (14h). Le parc avec son histoire, ses animaux et ses plantes sont au centre des visites guidées. Le point de rendez-vous est l’information touristique dans le château.
Schlosspark Köthen Schlossplatz 4 06366 Köthen Köthen (Anhalt) 06366 Köthen Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt +49 3496 70099260 https://www.schlosskoethen.de http://www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de Parc paysager du XIXe siècle à l’anglaise, autour du château de style Renaissance avec le fossé romantique.
Des arbres anciens et un fossé romantique caractérisent le parc du château de Köthen.
© Christian Ratzel