Visites guidées street art – Grenoble Minimistan Grenoble

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’Association grenobloise Paste-Up Festival France (PUFF) propose des visites guidées pour découvrir le street art dans différents quartiers de la Métropole.

Détails et inscriptions pour les visites et parcours proposés pendant les journées du patrimoine sur le site Hello Asso Paste up festival France

L’Association organise l’un des plus grand festival de collage en France. La première édition s’est déroulée les 3, 4 et 5 octobre 2024 dans les coursives du Minimistan.

Une fresque de collages de 50 mètres a été réalisée grâce au concours de 300 artistes internationaux permettant de présenter aux visiteurs une composition graphique de l’art urbain mondial.

Minimistan Cour Marcel Reymond 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.helloasso.com/associations/paste-up-festival-france https://www.instagram.com/pasteupfestivalfrance/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/paste-up-festival-france »}] Association de promotion du street art ou art urbain sous toutes ses formes. L’Association organise l’un des plus grand festival de collage en France.

©Antoine Le Grand