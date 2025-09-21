Visites guidées street-art Penhars, Quimper Quimper

Visites guidées street-art Penhars, Quimper Quimper dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées street-art Dimanche 21 septembre, 14h00 Penhars, Quimper Finistère

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Entre août et septembre, durant 7 demi-journées, des jeunes entre 12 et 18 ans, résidents sur le quartier de Kermoysan à Quimper, se sont formés auprès d’une guide conférencière de la Maison du Patrimoine, afin de présenter au public les différentes oeuvres de street-art qui illustrent leur quartier.

Pendant la journée du 21 septembre, ils vont proposer aux habitants et visiteurs des visites guidées de ces oeuvres, réalisées par des artistes graffeurs internationaux, dans le cadre du festival Couleurs d’Origine, porté par l’association Hip Hop New School.

Penhars, Quimper 12 rue d’Irlande 29000 Quimper Quimper 29000 Penhars Finistère Bretagne

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©hiphopnewschool