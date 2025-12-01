Visites guidées Suivez l’étoile sur les pas de Balthazar Les Baux-de-Provence

Visites guidées Suivez l’étoile sur les pas de Balthazar

Dimanche 21 décembre 2025 de 14h30 à 15h30.

14h30.

Samedi 27 décembre 2025 de 14h30 à 15h30.

Dimanche 28 décembre 2025 de 14h30 à 15h30. Rues du Village, Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte du village et plongez dans l’histoire fascinante des lieux., des ses contes & légendes.

Bienvenue aux Baux-de-Provence, où histoire et légende se confondent pour donner vie à des récits captivants. Plongeons dans l’histoire légendaire de Balthazar, l’un des trois Rois Mages, celui qui suivit une étoile bien plus loin que les autres… .

Rues du Village, Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Explore the village and immerse yourself in its fascinating history, tales and legends.

German :

Entdecken Sie das Dorf und tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte des Ortes, seine Märchen und Legenden.

Italiano :

Esplorate il villaggio e immergetevi nella sua affascinante storia, nei suoi racconti e nelle sue leggende.

Espanol :

Explore el pueblo y sumérjase en su fascinante historia, cuentos y leyendas.

