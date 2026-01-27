Visites guidées + Rue du Château Sully

Visites guidées +

Château de Sully Sully Saône-et-Loire

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-08-13 16:45:00

2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01

Visite tout public !

La visite classique du château se déroule dans les principales pièces de réception au rez-de-chaussée dans une volonté d’accessibilité à tous les visiteurs. Vous avez envie de plus ? De voir l’ancienne cuisine au sous-sol ? De découvrir des chambres à l’étage ? D’admirer le petit théâtre à l’italienne restauré ?

Nous vous donnons donc rendez-vous en semaine

– lundi visite + théâtre

– mardi visite + cuisine

– mercredi visite + théâtre

– jeudi visite + chambres

– vendredi visite + théâtre

Réservation à l’avance indispensable ! .

Rue du Château Château de Sully Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86

