Visites guidées sur site avec accès exceptionnel aux caves du château Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire

Visites guidées sur site avec accès exceptionnel aux caves du château 20 et 21 septembre Musée de la marine de Loire Loiret

Sur réservation, places limitées

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le musée de la marine de Loire installé dans les anciennes écuries du château depuis 1998 présente cette année une exposition sur l’histoire du château de la ville : « Châteauneuf-sur-Loire, son château restitué »

10h30, 14h30 et 16h

Laissez-vous surprendre par l’histoire de la mairie de Châteauneuf-sur-Loire, du château royal à l’hôtel de ville

Musée de la marine de Loire 1 place Aristide-Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire 0238468446 https://www.musee-marinedeloire.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0238468446 »}] Le musée se trouve dans les écuries du château construites à la fin du XVIIe siècle, par Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, sur le modèle des Écuries Royales de Versailles. Le musée retrace sur trois niveaux, l’histoire de la navigation sur la Loire dans un parcours de visite moderne, pédagogique et esthétique. Sa riche collection mêle histoire, technique, sociologie et art ; elle retrace la navigation sur le fleuve, les échanges, le travail des hommes et la vie des mariniers à terre et la fin de la marine de Loire. Le musée évoque également l’industrie de la construction métallique implantée à Châteauneuf depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont transbordeur sont les figures emblématiques. Les visiteurs peuvent stationner dans l’avant-cour de la mairie. Les bus transportant des enfants (scolaires, centre de loisirs, etc) doivent se garer sur les stationnements prévus à cet effet, voir le plan ci dessous.

