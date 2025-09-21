visites guidées Synagogue Elie Barnavi SYNAGOGUE ELIHAOU HANAVI Antibes

visites guidées Synagogue Elie Barnavi SYNAGOGUE ELIHAOU HANAVI Antibes dimanche 21 septembre 2025.

visites guidées Synagogue Elie Barnavi Dimanche 21 septembre, 14h00 SYNAGOGUE ELIHAOU HANAVI Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

A l’occasion des JEP 2025, venez découvrir la synagogue lors d’une visite commentée et de son mikvé (bain traditionnel)

SYNAGOGUE ELIHAOU HANAVI 30 Chemin des Sables 06160 Antibes Juan les Pins Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 86 86 88 27 [{« type »: « link », « value »: « http://www.jecpj-france.com »}] Villa La Monada et son mikvé

A l’occasion des JEP 2025, venez découvrir la synagogue lors d’une visite commentée et de son mikvé (bain traditionnel)

consistoire d’ANTIBES