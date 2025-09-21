visites guidées synagogue et mikvé de Cannes SYNAGOGUE CONSISTORIALE Cannes

Entrée gratuite sur réservation par tranche toutes les 1/2 H

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de la Synaoguge Consistoriale et du Mikvé beth Fiby

22 BVD D’ALSACE 06400 CANNES

