visites guidées synagogue michelet Centre Michelet, Synagogue et Mikvé Nice

visites guidées synagogue michelet Dimanche 21 septembre, 14h00 Centre Michelet, Synagogue et Mikvé Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des JEP, la synagogue Michelet vous invite à une visite commentée et à la découverte de son mikvé (bain traditionnel)

Centre Michelet, Synagogue et Mikvé 22 rue Michelet 06000 NICE Nice 06108 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 07 66 92 64 55 https://jecpj-france.com https://www.facebook.com/JECJCA?locale=fr_FR Centre comportant une Synagogue, un Mikvé un centre d'études

consistoire de nice