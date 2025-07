Visites guidées théâtralisées en français de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul Ottmarsheim

Visites guidées théâtralisées en français de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 16:30:00

fin : 2025-08-03 17:30:00

2025-08-03 2025-08-24

Visite en costume en compagnie de Rodolphe ou Cunégonde d’Altenbourg, fondateurs de l’église au XIème siècle.

Visite guidée théâtralisée de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul. C’est en tenue d’époque que Cunégonde ou Rodolphe d’Altenbourg, fondateurs de l’église, vous contera les trésors enfouis et les légendes de cet édifice insolite. Voyagez dans le temps et partagez en sa compagnie une heure en l’an mille. .

1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

Visit in costume with Rodolphe or Cunégonde d’Altenbourg, founders of the church in the 11th century.

German :

Kostümführung in Begleitung von Rudolf oder Kunigunde von Altenbourg, den Gründern der Kirche im 11.

Italiano :

Visita in costume con Rodolphe o Cunégonde d’Altenbourg, fondatori della chiesa nell’XI secolo.

Espanol :

Visita disfrazada con Rodolphe o Cunégonde d’Altenbourg, fundadores de la iglesia en el siglo XI.

