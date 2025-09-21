Visites guidées théâtralisées par la compagnie Instant(s) et le propriétaire Forteresse de Largoët Elven

Tarif réduit pour tous (4,5€) – Gratuité pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Forteresse de Largoët ouvre ses portes d’une manière inédite !

Pour la première fois, deux visites guidées théâtralisées sont proposées aucœur de ces tours médiévales.

Comédien et guide vous feront voyager dans le temps, entre histoire et petites touches d’humour.

Les grandes figures de la forteresse reprendront vie sous vos yeux, pour le plaisir des petits et des grands.

Les familles sont invitées à participer pleinement à cette expérience vivante et interactive.

Les enfants peuvent venir costumés en chevaliers, princesses ou aventuriers pour plonger encore plus dans l’époque.

Une expérience unique et conviviale, pour apprendre tout en s’amusant.

Venez vivre une première à Largoët, où le patrimoine s’anime sous vos yeux !

https://www.cieinstants.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=X6aEGVvVwRM

Forteresse de Largoët 1 Les Tours d'Elven 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.largoet.com/ https://www.instagram.com/forteresse_de_largoet/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=X6aEGVvVwRM »}] La Forteresse de Largoët, dite aussi Tours d’Elven, est un imposant château médiéval situé à Elven, dans le Morbihan.

Édifiée au XIVᵉ siècle, elle domine un vaste étang au cœur d’une forêt.

Son donjon principal, haut de 45 mètres, est l’un des plus élevés de France.

La tour ronde, plus tardive, complète cet ensemble défensif impressionnant.

Les murailles et vestiges témoignent de la puissance des seigneurs de Largoët.

Le site a connu de grands personnages, dont le duc Jean IV de Bretagne.

Au XVᵉ siècle, Henri Tudor, futur roi d’Angleterre, y fut retenu en exil.

Aujourd’hui en ruines romantiques, la forteresse conserve une aura majestueuse.

Elle est classée monument historique et ouverte à la visite.

Sa silhouette domine toujours la campagne bretonne, entre légende et histoire. Parking gratuit

Possibilité pour les PMR d’accéder à la forteresse en voiture.

