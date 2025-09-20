Visites Guidées, Théâtre et Guinguette CHÂTEAU DE DURTAL Durtal

Tarifs: Adulte: 7€ Enfant: (6-15 ans) 3€ Pas de réservation possible

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Samedi 20 Septembre 2025: Visites guidées du Chateau, départs toutes les heures environ

La cour du Chateau de Durtal accueille la Mobiguette (Guinguette Mobile) Samedi 20 septembre de 16h à 22h. Boissons, En-Cas, Jeux et Musique dans l’atmosphère du Chateau.

Dimanche 21 Septembre 2025: Visites guidées théâtralisées avec l’association « Les Balades du Temps Jadis », départs toutes les 40 minutes environ

CHÂTEAU DE DURTAL 15, place des Terrasses Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 11 21 52 76 http://www.chateau-durtal.com Synthèse architecturale de la fin du moyen-âge à la fin de la Renaissance. Fondé par le comte d’Anjou Geoffroy Martel au XI° siècle, le château de Durtal est reconstruit à partir du XV° et le chantier se poursuit au cours des XVI° et XVII° siècles. L’édifice actuel fait coexister deux tours de l’ancien château, contemporaines de Langeais et d’une esthétique encore très médiévale (machicoulis, toits à poivrières, lucarne gothique, appareil alterné de schiste et de calcaire) avec un corps de bâtiment représentatif des différentes tendances de la Renaissance : élévation, encore très verticale de la galerie Sud de la cour ; ordonnances très orthogonales des façades extérieures. Par le parking de la place des Terrasses

