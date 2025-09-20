Visites guidées thématiques du château de Mâlain Château de Mâlain Mâlain

Visite libre : 5 € | Visite guidée d’1h à 1h30 : 8 € | Visite guidée de 30 à 45 min : 6 € | Enfants de 6 à 18 ans : 2 € | Gratuit pour les moins de 6 ans | Attention, le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du château de Mâlain, qui domine le village de ses ruines imposantes. Ce château (XIIe-XVIIe siècles), a été reconstruit par le Groupe archéologique du Mesmontois depuis les années 1980.

Des visites guidées sont proposées samedi 20 et dimanche 21 septembre, sans réservation.

Au programme, samedi 20 septembre :

– 10h15 : « Attaque et défense d’un château fort » (30 à 45 min) ;

– 11h : « Les travaux réalisés par le GaM » (1h à 1h30) ;

– 11h45 : « Petite histoire générale du château » (30 à 45 min) ;

– 14h : « Les travaux réalisés par le GaM » (1h à 1h30) ;

– 14h45 : « Petite histoire générale du château » (30 à 45 min) ;

– 15h30 : « Attaque et défense d’un château fort » (30 à 45 min) ;

– 16h15 : « Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain » (30 à 45 min) ;

– 17h : « Les travaux réalisés par le GaM » (1h à 1h30) ;

– 17h45 : « Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle » (30 à 45 min).

Dimanche 21 septembre :

– 10h15 : « Attaque et défense d’un château fort » (30 à 45 min) ;

– 11h : « Les travaux réalisés par le GaM » (1h à 1h30) ;

– 11h45 : « Petite histoire générale du château » (30 à 45 min) ;

– 14h : « Les travaux réalisés par le GaM » (1h à 1h30) ;

– 14h45 : « Petite histoire générale du château » (30 à 45 min) ;

– 15h30 : « Attaque et défense d’un château fort » (30 à 45 min) ;

– 16h15 : « Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain » (30 à 45 min) ;

– 17h : « Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle » (30 à 45 min) ;

– 17h45 : « Petite histoire générale du château » (30 à 45 min).

Les différentes thématiques abordées.

« Attaque et défense d’un château fort »

Le château de Mâlain est une forteresse du 13e siècle conçue pour être imprenable. Bien loin du cliché du château entouré de douves et de hautes tours, partons à la découverte des techniques d’attaque et de défense du Moyen Âge : comment attaquer ce château perché sur son rocher ?

« Les travaux réalisés par le GaM »

L’association Groupe archéologique du Mesmontois, fondé par les fouilleurs de la ville gallo-romaine de Mediolanum, devient propriétaire d’une partie du château de Mâlain dans les années 1980. Ces passionnés se lancent alors le défi fou de reconstruire cette forteresse oubliée de tous et envahie par la végétation. C’est le début d’une aventure humaine qui durera plus de 40 ans, et que Guy Delorme, président actuel du GaM, aura plaisir à vous conter !

« Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain »

Le château est installé sur un miroir de faille créé il y a 35 millions d’années lors de la formation des Alpes. Cette visite permet d’aborder les questions suivantes : qu’est-ce qu’un miroir de faille ? Quels sont les phénomènes géologiques ayant conduits à la création du paysage actuel ? Pourquoi il y a-t-il des coquillages dans les pierres du château ? A quoi ressemblait la France il y a 350 millions d’années ?

« Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle »

Au temps des Guerres de Religions, Edmé de Mâlain était le seigneur du château. C’était un terrible mercenaire qui apposa durablement sa patte sur la forteresse. Loin d’être un cas isolé, il est l’héritier d’une longue tradition de brigandage organisé au cours des guerres du Moyen Âge. Venez découvrir l’histoire des écorcheurs et d’Edmé de Mâlain, seigneur-brigand !

Une visite libre vous est également proposée le reste du temps avec un guide papier.

Château de Mâlain Rue du Four 21410 Mâlain Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 73 55 15 30 http://chateau-malain-bourgogne.fr Lorsqu’on arrive à Mâlain, on distingue très clairement les ruines du château. Perché sur un rocher détaché de la faille de Mâlain et dominant le village de ses ruines imposantes, le château est une seigneurie attestée dès le XIe siècle. Les familles qui l’occupèrent successivement de son origine à la Révolution (les Sombernon, les Montagu, les Beaufremont, les Mâlain, les Brulard, les Vichy) jouèrent à plusieurs reprises un rôle important en Bourgogne et même à la cour du roi. Depuis plus de trente ans, le château est restauré petit à petit. Cette forteresse médiévale posée sur l’éperon rocheux qui domine le village de Mâlain connait de nombreuses restaurations et des fouilles archéologiques permettant ainsi de redonner vie au château. parking au pied du château | Attention, le château n’est malheureusement pas accessible aux personnes à monbilité réduite.

