Visites guidées thématiques, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
Visites guidées thématiques 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord
20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.
Deux thématiques au choix pendant le week-end :
➡️ Le régionalisme : la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture / De 13h30 à 14h30 puis de 15h15 à 16h15
➡️ Une histoire de Roubaix : des lieux, des bâtiments, des personnalités petites et grandes : un regard sur Roubaix / De 14h45 à 15h45 puis de 16h30 à 17h30
Inscription à l’accueil 30 min. avant le départ, 20 pers. max. par visite
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.
© musée La Piscine
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