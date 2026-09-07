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Visites guidées thématiques, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix

Visites guidées thématiques, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent
Adresse
23 rue de l'Espérance, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
20

Visites guidées thématiques 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.

Deux thématiques au choix pendant le week-end :
➡️ Le régionalisme : la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture / De 13h30 à 14h30 puis de 15h15 à 16h15
➡️ Une histoire de Roubaix : des lieux, des bâtiments, des personnalités petites et grandes : un regard sur Roubaix / De 14h45 à 15h45 puis de 16h30 à 17h30
Inscription à l’accueil 30 min. avant le départ, 20 pers. max. par visite

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.

© musée La Piscine

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