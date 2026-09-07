Visites guidées thématiques, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Visites guidées thématiques 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.

Deux thématiques au choix pendant le week-end :

➡️ Le régionalisme : la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture / De 13h30 à 14h30 puis de 15h15 à 16h15

➡️ Une histoire de Roubaix : des lieux, des bâtiments, des personnalités petites et grandes : un regard sur Roubaix / De 14h45 à 15h45 puis de 16h30 à 17h30

Inscription à l’accueil 30 min. avant le départ, 20 pers. max. par visite

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Visites guidées thématiques pour les adultes / Sam 19 et dim 20 sept.

© musée La Piscine