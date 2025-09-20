Visites guidées thématiques Mémorial du Camp de Concentration de Natzweiler-Struthof Natzwiller

Natzwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:15:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-20

Des visites guidées thématiques seront proposées sur divers thématiques histoire du camp, la conservation et la restauration des vestiges, les femmes, la médecine, les mémoires du camp, etc.

Journées Européennes du Patrimoine Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2025, des visites guidées thématiques seront proposées aux visiteurs (durée 1h15/1h30)

– L’histoire énigmatique de la Kartoffelkeller, la cave à pommes de terre

– Alimenter et organiser, découverte de la cuisine du camp

– Une mémoire en héritage comprendre l’évolution du site depuis 1944

– L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof visite guidée classique (proposée toute l’année. 0 .

Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57 info@struthof.fr

English :

Guided tours will be offered on a variety of themes: the history of the camp, conservation and restoration of the remains, women, medicine, memories of the camp, etc.

German :

Es werden thematische Führungen zu verschiedenen Themen angeboten: Geschichte des Lagers, Erhaltung und Restaurierung der Überreste, Frauen, Medizin, Erinnerungen an das Lager, etc.

Italiano :

Saranno offerte visite guidate su vari temi: la storia del campo, la conservazione e il restauro dei resti, le donne, la medicina, i ricordi del campo, ecc.

Espanol :

Se ofrecerán visitas guiadas sobre diversos temas: la historia del campamento, la conservación y restauración de los restos, las mujeres, la medicina, los recuerdos del campamento, etc.

