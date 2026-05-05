Visites guidées tissage, La maison du passementier, Saint-Jean-Bonnefonds

Visites guidées tissage Samedi 23 mai, 17h00, 18h00 La maison du passementier Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Découvrez le savoir-faire du tissage des rubans dans cette authentique maison-atelier du début du XXème siècle.

Des démonstrations de tissage sont proposées à l’occasion des deux départs de visites guidées, à 17h00 et à 18h00.

En parallèle vous pourrez découvrir la nouvelle exposition temporaire « Tissés, textiles vivants d’Afrique de l’Ouest ».

Entrée libre et gratuite pour tous les évènements.

Pour la Nuit des musées, le musée est ouvert le samedi de 17h à 21h.

La maison du passementier 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône Alpes, France Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 95 09 82 http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-maisondupassementier- https://www.facebook.com/maisondupassementier/ Atelier musée qui présente l’histoire du tissage du ruban sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l’agglomération stéphanoise. Démonstrations de tissage sur les métiers Jacquard. Présentation de la vie des passementiers au début du 20ème siècle et des évolutions du tissage.

© La Maison du Passementier

Nuit européenne des musées

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds