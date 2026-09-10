Visites guidées tissage, Maison du Passementier, Saint-Jean-Bonnefonds

Informations pratiques

Visites guidées tissage Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Passementier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre

14h30 et 16h15 : Visite guidée de la Maison du Passementier

Guidés par notre médiatrice, visitez une ancienne maison de passementier où métiers à tisser et espaces de la vie quotidienne se mêlent. Une démonstration de tissage vous sera proposée.

Informations pratiques :

Tout public

Gratuit, sur réservation au 04 77 95 09 82 ou bien à passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Atelier-Musée la Maison du Passementier, 20 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Maison du Passementier 20, rue Victor Hugo, la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04-77-95-09-82 [{« type »: « phone », « value »: « 0477950982 »}, {« type »: « email », « value »: « passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr »}] [{« link »: « mailto:passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr »}] La maison du Passementier présente un atelier de passementier tel qu’il existait au début du XXe siècle, avec deux métiers Jacquard. Des démonstrations de tissage sont organisées à chaque visite.

Chaque année le musée présente une à deux expositions en lien avec le patrimoine local ou la création textile traditionnelle et contemporaine. Places de stationnement gratuites tout le long de la rue, ainsi que Ligne de bus n°15 du réseau STAS

Dimanche 20 septembre

©Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds