Visites guidées « Tout Doit Disparaître, Tout Doit Apparaître » Centre culturel les arcades Créon

Visites guidées « Tout Doit Disparaître, Tout Doit Apparaître » Samedi 20 septembre, 14h00 Centre culturel les arcades Gironde

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

« Tout Doit Disparaître, Tout Doit Apparaître », une expérience unique qui vous fera imaginer le futur. C’est à Créon que le CAUE vous invite cette année à voyager dans le temps à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le samedi 20 septembre à 14h à Créon.

Grâce à l’exposition « Tout Doit Disparaître », visitez les futurs bâtiments de demain, imaginez vos propres annonces immobilières de l’année 2051. Après cette escapade temporelle, retour en 2025 avec la visite du lycée flambant neuf Robert Badinter.

Centre culturel les arcades 3 Rue Montesquieu, 33670 Créon Créon 33670 Le Bourg sous la Roche Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 81 89 http://www.cauegironde.com [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/journees-du-patrimoine-tout-doit-disparaitre-tout-doit-apparaitre-1754408395 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

