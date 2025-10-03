Visites Guidées TREMPLIN OLYMPIQUE des JEUX de GRENOBLE 1968 Exposition de travaux d’étudiants de l’EPFL de Lausanne section « Architecture et Design » Saint Nizier du Moucherotte tremplin olympique Saint-Nizier-du-Moucherotte

Visites Guidées TREMPLIN OLYMPIQUE des JEUX de GRENOBLE 1968 Exposition de travaux d’étudiants de l’EPFL de Lausanne section « Architecture et Design » Saint Nizier du Moucherotte tremplin olympique Saint-Nizier-du-Moucherotte vendredi 17 octobre 2025.

Visites Guidées TREMPLIN OLYMPIQUE des JEUX de GRENOBLE 1968 Exposition de travaux d’étudiants de l’EPFL de Lausanne section « Architecture et Design » 17 – 19 octobre Saint Nizier du Moucherotte tremplin olympique Isère

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00 – 2025-10-17T12:00

Fin : 2025-10-19T10:00 – 2025-10-19T12:00

Visites guidées du site et de son architecture labellisée « Architecture Remarquable du XXème » en 2003. Découverte de son histoire et de son auteur, l’architecte Pierre DALLOZ.

Promenade dans l’environnement naturel sous le massif des « Trois pucelles » et découverte du panorama exceptionnel sur les massifs alpins environnants et l’agglomération grenobloise.

Visite de l’exposition des travaux des étudiants de l’EPFL de LAUSANNE, section « Architecture et Design » qui ont travaillé sur le lieu dans le cadre de leur projet de fin d’année.

Saint Nizier du Moucherotte tremplin olympique 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte Saint-Nizier-du-Moucherotte 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 76 87 71 21 [{« type »: « phone », « value »: « 0608532658 »}, {« type »: « email », « value »: « karine.cazare@kwfrance.com »}] > Œuvre architecturale unique de Pierre Dalloz, le tremplin olympique des jeux de Grenoble 1968 dépérit lentement dans son écrin de Saint-Nizier-du-Moucherotte au pied des Trois pucelles.

> Pierre Dalloz qui fut alpiniste renommé et un des initiateurs du maquis du Vercors, avait un attachement très singulier avec ce lieu, nous vous le raconterons.

> Promontoire et balcon surplombant la ville de Grenoble et la vallée, ouvert sur le lointain et les massifs qui l’entourent, cet équipement sportif conçu comme une œuvre d’art, longtemps qualifié de “plus beau tremplin du monde”, est labellisé Patrimoine remarquable du XXe siècle.

> À l’abandon depuis 40 ans le site maintient cependant intactes les impressions de vertige et d’exploits issus des sportifs d’alors, de ses constructeurs et architectes. Parking haut du tremplin via Route des JO 68 et Chemin de la Roche.

Terrain escarpé avec par endroits des pentes importantes

Visites guidées du site et de son architecture labellisée « Architecture Remarquable du XXème » en 2003. Découverte de son histoire et de son auteur, l’architecte Pierre DALLOZ.

arnaud dollet