VISITES GUIDÉES Vergers de la Rouérie
Lieu-dit La Rouérie
LES VERGERS DE LA ROUÉRIE
Gennes-Longuefuye
Mayenne

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-22 11:00:00

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-07

2025-08-12

Les Vergers de la Rouérie vous ouvrent leurs portes

Mélanie et Samuel RUAULT vous y accueilleront et vous feront découvrir la vie du verger et les secrets de la cave.

Vous saurez tout de la pomme à la bouteille. Vous pourrez aussi déguster la gamme de produits cidricoles.

Tarif des visites 3.50 € par adulte, 2 € par enfant de + de 6 ans, gratuit de 6 ans. Pas de minimum de nombre de personnes.

Infos et réservations 06.86.43.50.85 06.77.80.22.03 samuelruault@hotmail.com

// En parallèle :

Viens t’amuser en famille et découvrir le trésor de La Rouérie. Le jeu de piste te fera parcourir les vergers pour te faire découvrir l’histoire de la ferme, la culture des pommiers et le village de Longuefuye.

Deviens enquêteur pour 2h et trouve le code qui ouvrira le cadenas du coffre.

Tarif 2€ par personne .

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 80 22 03 samuelruault@hotmail.com

English :

The Vergers de la Rouérie open their doors to you

German :

Die Vergers de la Rouérie öffnen ihre Türen für Sie

Italiano :

I Vergers de la Rouérie vi aprono le loro porte

Espanol :

Los Vergers de la Rouérie le abren sus puertas

