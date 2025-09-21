Visites guidées : Vers une métamorphose du Muséum Muséum départemental du Var Toulon

Visites guidées : Vers une métamorphose du Muséum Muséum départemental du Var Toulon dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées : Vers une métamorphose du Muséum Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00 Muséum départemental du Var Var

Gratuit – Sur réservation au 04.83.95.44.30 ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Il sera bientôt temps de se dire au revoir pour les travaux d’agrandissement et de rénovation du Muséum. L’opportunité de lancer un regard sur les 137 ans d’histoire de nos collections, mais aussi de se projeter vers le futur. Premières indiscrétions sur le futur Muséum en cours de création !

Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.83.95.44.30 http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/;https://www.instagram.com/museum_var/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.83.95.44.30 »}] Le Var figure parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Crédits : Département du Var Bus 6 arrêt Octroi, Bus 36B arrêt Muséum, Bus 3 arrêt Pont des Routes

Il sera bientôt temps de se dire au revoir pour les travaux d’agrandissement et de rénovation du Muséum. L’opportunité de lancer un regard sur les 137 ans d’histoire de nos collections, mais aussi de…

Muséum départemental du Var