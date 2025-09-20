Visites guidées Villa Les Palmiers Archives municipales de Nice Nice

Visites guidées Villa Les Palmiers Archives municipales de Nice Nice samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées Villa Les Palmiers 20 et 21 septembre Archives municipales de Nice Alpes-Maritimes

Accès dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le site de consultation des archives est installé dans une ancienne villa privée du XIXe siècle protégée au titre des Monuments historiques. Découvrez lors de votre visite ce palais de marbre autrefois résidence du marchand d’art Ernest Gambart ainsi que les intérieurs modifiés au début du XXe siècle dans le style néo-Louis XV.

Des visites guidées sont organisées et permettent d’accéder à des espaces exceptionnellement ouverts aux publics.

Archives municipales de Nice 9 avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 96 05 19 https://archives.nicecotedazur.org Accès par la copropriété privée Les Grands Cèdres au niveau du n°9 avenue de Fabron

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Nice