Visites guidés de l’école du Vieux Bourg Ecole du Vieux-Bourg Cagnes-sur-Mer

Places limitées, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette visite guidée vous fera découvrir l’école du Vieux Bourg, un exemple emblématique de la préservation du patrimoine architectural, alliant l’ancienne maison Blacas et le maintien de l’école au cœur du village médiéval de Cagnes-sur-Mer.

Réservations possibles pour les créneaux suivants :

Samedi 20 septembre :

– 11h

– 15h

Dimanche 21 septembre :

– 11h

– 15h

Ecole du Vieux-Bourg 4 place Docteur Maurel, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Navette gratuite (n° 44) au départ de la gare routière en centre-ville toutes les 15 mn 7 J/ 7.

Service communication Cagnes-sur-Mer