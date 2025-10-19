Visites Historiques de la Toussaint Sully-sur-Loire

Visites Historiques de la Toussaint Sully-sur-Loire dimanche 19 octobre 2025.

Visites Historiques de la Toussaint

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Partez pour 1h30 de visite guidée en suivant un guide tout droit sorti du passé du château. Grande et petite histoires vous seront contées lors de cette déambulation dans les salles du château.

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

Take a 1h30 guided tour with a guide straight from the castle’s past. Stories great and small will be told as you stroll through the castle’s rooms.

German :

Machen Sie sich auf zu einer 1,5-stündigen Führung, bei der Sie einem Führer folgen, der direkt aus der Vergangenheit des Schlosses stammt. Große und kleine Geschichten werden Ihnen bei diesem Spaziergang durch die Räume des Schlosses erzählt.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di un’ora con una guida che viene direttamente dal passato del castello. Storie grandi e piccole vi verranno raccontate durante la visita alle sale del castello.

Espanol :

Realice una visita guiada de una hora y media con un guía procedente directamente del pasado del castillo. Historias grandes y pequeñas le serán contadas mientras pasea por las salas del castillo.

