Visites historiques et chasses aux trésors Vair-sur-Loire

Visites historiques et chasses aux trésors

Château de Vair Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 19:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05

Le château de Vair est ouvert à la visite tous les Mercredis d’Avril à Novembre de 14h à 19h. Au programme visites, jeux, spectacles

– VISITES Chasses au Trésor pour les enfants et Visites Historiques pour les adultes.

– JEUX Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, …

Règlement sur place

– Tarif Normal 7 € (Inclus visite historique, chasse au trésor, jeux).

– Tarif Réduit (*) 5 €

Gratuit enfants moins de 3 ans

(*) = Adhérents de l’association Vairbiages, jeunes moins de 18 ans, groupes à partir de 10 personnes, scolaires, familles nombreuses, personnes en situation de handicap, étudiants, demandeurs d’emploi, habitants de Vair-sur-Loire.

VISITES

Vous aurez le choix entre les visites historiques et les visites ludiques pour les enfants sous forme de chasse au trésor. Vous pourrez également opter pour une visite papier ou pour une visite numérique sur smartphone.

JEUX

Venez vous ressourcer en famille et en pleine nature avec des activités ludiques et sportives à destination des enfants… La tyrolienne, les arbres à balançoires, le slackline…

Ouverture tous les jours sur RDV pour les groupes et scolaires.

L’ensemble des recettes vont à l’association VAIRBIAGES dont l’objet est la sauvegarde et l’animation du site. .

Château de Vair Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 21 59 vairbiages@chateaudevair.com

English :

The castle of Vair is open to visitors every Wednesday from April to November from 2pm to 7pm. On the program: visits, games, shows

German :

Das Schloss Vair ist von April bis November jeden Mittwoch von 14:00 bis 19:00 Uhr für Besucher geöffnet. Auf dem Programm stehen Besichtigungen, Spiele, Aufführungen

Italiano :

Il castello di Vair è aperto ai visitatori tutti i mercoledì da aprile a novembre, dalle 14.00 alle 19.00. In programma: visite, giochi, spettacoli

Espanol :

El castillo de Vair está abierto a los visitantes todos los miércoles de abril a noviembre de 14:00 a 19:00 h. En el programa: visitas, juegos, espectáculos

