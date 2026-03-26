Visites individuelles commentées au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites individuelles commentées au MAAOA

Samedi 11 avril 2026 à partir de 15h30.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 15h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

Les médiatrices du MAAOA vous proposent une visite commentée du parcours Rendez-vous manqués et entament avec vous un dialogue autour du vide et de l’absence.



• Tout public

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.

L’événement Visites individuelles commentées au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille