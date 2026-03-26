Visites individuelles commentées au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visites individuelles commentées au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 11 avril 2026.
Visites individuelles commentées au MAAOA
Samedi 11 avril 2026 à partir de 15h30.
Samedi 25 avril 2026 à partir de 15h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25
Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
Les médiatrices du MAAOA vous proposent une visite commentée du parcours Rendez-vous manqués et entament avec vous un dialogue autour du vide et de l’absence.
• Tout public
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
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English :
Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.
L’événement Visites individuelles commentées au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille
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