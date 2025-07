Visites insolites à la découverte des Secrets de Rhubarbe de Cour Rheoum Cour Rheoum Remaucourt

Cour Rheoum 40 rue Principale Remaucourt Ardennes

Tarif : 5 EUR

2025-08-06

2025-08-06

2025-08-06 2025-08-20

La Cour Rheoum vous propose de venir découvrir les coulisses de fabrication de leur gamme de boissons à base de rhubarbe.Du champ à la bouteille en passant par la cuverie, l’histoire et les méthodes de fabrication vous seront racontés lors d’une visite insolite les 6 et 20 août à 17h.Réservez votre place via ce lien Places limitées à 15 personnes par visite.

Cour Rheoum 40 rue Principale Remaucourt 08220 Ardennes Grand Est +33 7 70 40 16 94 lucile@cour-rheoum.com

English :

La Cour Rheoum invites you to take a behind-the-scenes look at how their range of rhubarb-based beverages is made: from the field to the bottle, via the vat house, you’ll learn all about the history and methods of production on August 6 and 20 at 5 p.m. Reserve your place via this link Places limited to 15 people per visit.

German :

La Cour Rheoum lädt Sie ein, hinter die Kulissen der Herstellung ihrer Getränke auf Rhabarberbasis zu blicken.Vom Feld über die Kelterei bis hin zur Flasche werden Ihnen die Geschichte und die Herstellungsmethoden bei einer ungewöhnlichen Führung am 6. und 20. August um 17 Uhr erzählt.Reservieren Sie Ihren Platz über diesen Link Begrenzte Plätze auf 15 Personen pro Führung.

Italiano :

La Cour Rheoum vi invita a scoprire il dietro le quinte della produzione della sua gamma di bevande a base di rabarbaro: dal campo alla bottiglia, passando per la sala dei tini, la storia e i metodi di produzione saranno raccontati nel corso di un’insolita visita guidata il 6 e il 20 agosto alle ore 17. Prenotate il vostro posto a questo link I posti sono limitati a 15 persone per visita.

Espanol :

La Cour Rheoum le invita a conocer entre bastidores la fabricación de su gama de bebidas a base de ruibarbo: del campo a la botella, pasando por la sala de cubas, la historia y los métodos de producción se contarán durante una visita insólita los días 6 y 20 de agosto a las 17.00 h. Reserve su plaza a través de este enlace Las plazas están limitadas a 15 personas por visita.

