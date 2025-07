Visites insolites aux flambeaux au Château de Lantis Dégagnac

Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-08 21:00:00

fin : 2025-07-15 22:00:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29

En juillet et août, venez percer les mystères de la nuit dans un château trop longtemps oublié, à la lumière des chandelles et en costume si vous le souhaitez !

Une visite hors du temps à la seule lueur de la bougie vous replonge dans les temps anciens à la découverte de la vie de nos ancêtres du 17 siècle …

Tous les mardis soirs

Possibilité d’arriver costumé ou de choisir son costume au château

A la fin de la visite, une collation vous attend dans le parc renaissance pour profiter de la nuit étoilée .

Sur réservation .

Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com

English :

In July and August, come and unravel the mysteries of the night in a castle too long forgotten, by candlelight and in costume if you like!

A timeless visit by candlelight alone takes you back in time to discover the lives of our ancestors in the 17th century?

German :

Im Juli und August können Sie die Geheimnisse der Nacht in einem viel zu lange vergessenen Schloss bei Kerzenlicht und auf Wunsch im Kostüm ergründen!

Ein zeitloser Besuch nur mit Kerzenlicht versetzt Sie in alte Zeiten zurück, um das Leben unserer Vorfahren im 17. Jahrhundert zu entdecken?

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, venite a svelare i misteri della notte in un castello dimenticato da troppo tempo, a lume di candela e, se volete, in costume!

Una visita senza tempo a lume di candela vi riporterà indietro nel tempo per scoprire la vita dei nostri antenati nel XVII secolo?

Espanol :

En julio y agosto, venga a desentrañar los misterios de la noche en un castillo olvidado durante demasiado tiempo, a la luz de las velas y disfrazado si lo desea

Una visita intemporal sólo a la luz de las velas le hará retroceder en el tiempo para descubrir la vida de nuestros antepasados en el siglo XVII..

