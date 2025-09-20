Visites insolites Bibliothèque Choiseul Versailles

Visites insolites 20 et 21 septembre Bibliothèque Choiseul Yvelines

Les réservations sont ouvertes le jour-même et se font sur place à l’accueil de la galerie. • Durée de la Visite : 1 heure • Pour adultes et adolescents (à partir de 10 ans) • Accessibilité : escaliers anciens et étroits • 10 places max par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les bibliothèques personnelles d’une reine et d’une favorite, le bureau d’un lecteur de l’au-delà, des cachettes et un dédale de livres… Accompagné d’un bibliothécaire, découvrez les secrets et les anecdotes qui se nichent au cœur de l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et admirez une partie des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Versailles.

Bibliothèque Choiseul 5 Rue de l’Independance Americaine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France +33130972890 https://bibliotheque.versailles.fr https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-municipales-de-Versailles-1475358569359130/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 90 »}] Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans

47 000 documents en accès libre

530 000 documents en magasin Entrée libre

Visite commentée insolite

