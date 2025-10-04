Visites insolites Bibliothèque Choiseul Versailles

Visites insolites Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines

Tout public à partir de 10 ans.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Un amoureux des sciences occultes, la bibliothèque d’une reine… Secrets et anecdotes vous attendent derrière les portes des réserves de la bibliothèque Choiseul.

Partez à la découverte de cet incroyable bâtiment et de l’histoire des collections qu’il abrite.

Bibliothèque Choiseul 5 Rue de l'Independance Americaine, 78000 Versailles, France
Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans

47 000 documents en accès libre

530 000 documents en magasin

Biblis en folie 2025

© Ville de Versailles