VISITES INSOLITES CNRS SHAKESPEARE À CARCASSONNE ! Carcassonne

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 15:45:00

2025-10-07

Dans le cadre des Visites Insolites CNRS.

Institut de recherche sur la renaissance, l’âge classique et les lumières (IRCL) Carcassonne

Cette visite propose un parcours ludique permettant de découvrir le patrimoine architectural historique et culturel de la Cité de Carcassonne, classée à l’Unesco depuis 1997. Grâce au jeu immersif Apparition soudaine , développé par Jean Vivier et la start-up Atlantide, les visiteurs et visiteuses devront résoudre des énigmes, tout en explorant la cité et en accédant à des archives authentiques, afin de sauver Shakespeare à Carcassonne !

Non accessible aux personnes à déficiences auditives et visuelles, à mobilité réduite, en situation de handicap mental et porteurs pacemaker et/ou implants métalliques.

–> Inscription avant le 17 septembre 2025 10:00

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

As part of the CNRS Unusual Visits program.

Institute for Research on the Renaissance, the Classical Age and the Enlightenment (IRCL) Carcassonne

This tour offers a fun way to discover the historical and cultural architectural heritage of the Cité de Carcassonne, a UNESCO world heritage site since 1997. Thanks to the immersive game « Sudden Appearance », developed by Jean Vivier and start-up Atlantide, visitors will have to solve riddles, while exploring the city and accessing authentic archives, in order to « save Shakespeare in Carcassonne »!

Not accessible to people with hearing or visual impairments, reduced mobility, mental disabilities, pacemakers and/or metal implants.

–> Register before September 17, 2025 10:00 a.m

German :

Im Rahmen des Programms « Visites Insolites CNRS ».

Institut de recherche sur la renaissance, l’âge classique et les lumières (IRCL) Carcassonne

Diese Führung bietet einen spielerischen Weg, um das historische und kulturelle architektonische Erbe der Cité de Carcassonne zu entdecken, die seit 1997 auf der Liste der UNESCO steht. Mithilfe des von Jean Vivier und dem Start-up-Unternehmen Atlantide entwickelten immersiven Spiels « Apparition Plötzlich » müssen die Besucherinnen und Besucher Rätsel lösen, während sie die Stadt erkunden und Zugang zu authentischen Archiven erhalten, um « Shakespeare in Carcassonne zu retten »!

Nicht zugänglich für Personen mit Hör- und Sehbehinderungen, eingeschränkter Mobilität, geistiger Behinderung und Trägern von Herzschrittmachern und/oder Metallimplantaten.

–> Anmeldung bis zum 17. September 2025 10:00

Italiano :

Nell’ambito del programma Visite insolite del CNRS.

Istituto di ricerca sul Rinascimento, l’età classica e l’Illuminismo (IRCL) Carcassonne

Questa visita offre un modo divertente per scoprire il patrimonio architettonico storico e culturale della Cité de Carcassonne, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1997. Grazie al gioco immersivo « Sudden Appearance », sviluppato da Jean Vivier e dalla start-up Atlantide, i visitatori dovranno risolvere enigmi, esplorando la città e accedendo ad archivi autentici, per « salvare Shakespeare a Carcassonne »!

Non accessibile a persone con problemi di udito o vista, mobilità ridotta, disabilità mentali, pacemaker e/o impianti metallici.

–> Iscrizione entro il 17 settembre 2025 ore 10:00

Espanol :

En el marco del programa Visitas insólitas del CNRS.

Instituto de Investigación sobre el Renacimiento, la Edad Clásica y la Ilustración (IRCL) Carcasona

Esta visita permite descubrir de forma lúdica el patrimonio arquitectónico histórico y cultural de la Cité de Carcassonne, declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 1997. Gracias al juego inmersivo « Sudden Appearance », desarrollado por Jean Vivier y la start-up Atlantide, los visitantes tendrán que resolver enigmas, mientras exploran la ciudad y acceden a archivos auténticos, ¡para « salvar a Shakespeare en Carcasona »!

No accesible a personas con problemas de audición o visión, movilidad reducida, discapacidad mental, marcapasos y/o implantes metálicos.

–> Inscripción antes del 17 de septiembre de 2025 10:00

