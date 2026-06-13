Visites insolites Domaine de la Loge La Loge Flacey-en-Bresse
Visites insolites Domaine de la Loge La Loge Flacey-en-Bresse jeudi 23 juillet 2026.
Flacey-en-Bresse
Visites insolites Domaine de la Loge
La Loge Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Visites insolites de l’Office de Tourisme Domaine de la Loge. Sauvez d’Artagnan ! Muni d’une tablette au cœur de la forêt du Parc nature et aventure, vous incarnez le groupe de mousquetaires qui doit sauver d’Artagnan et protéger le royaume en déjouant le complot. De nombreuses énigmes vous attendent pour résoudre cet explore game. À l’aventure les mousquetaires ! De 2 à 4 joueurs.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
La Loge Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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