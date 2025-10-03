Visites insolites du CNRS 2025 : la science comme vous ne l’avez jamais vue !
Entrez dans les coulisses du monde de la recherche en compagnie
de chercheurs et chercheuses passionnés avec les Visites insolites du
CNRS : du 3 au 15 octobre 2025, le CNRS vous offre l’opportunité unique
d’accéder à des laboratoires et plateformes expérimentales
habituellement fermés au public.
À propos
Créées
en 2020, les Visites insolites du CNRS proposent chaque année de
découvrir en groupe restreint des lieux de recherche extraordinaires.
Sites inaccessibles, expériences atypiques et rendez-vous singuliers
sont au programme dans tout l’Hexagone pour les quelques privilégiés
tirés au sort.
En quatre ans, près de 5000 personnes ont participé aux près de 500 visites organisées avec les laboratoires de recherche sous-tutelle CNRS !
En partenariat avec Konbini et Science & Vie
L’étonnant, le surprenant, l’extraordinaire de la recherche scientifique !
Du vendredi 03 octobre 2025 au mercredi 15 octobre 2025 :
gratuit
Comment participer ?
Les internautes peuvent tenter leur chance du 25 août au 17 septembre 2025
en répondant à trois questions en lien avec la thématique de la visite
choisie. Les lauréats et lauréates seront sélectionnés aléatoirement
parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des
groupes composés de six à douze personnes selon les visites.
Public jeunes et adultes.
