Visites insolites du CNRS 2025 : la science comme vous ne l’avez jamais vue !

Entrez dans les coulisses du monde de la recherche en compagnie

de chercheurs et chercheuses passionnés avec les Visites insolites du

CNRS : du 3 au 15 octobre 2025, le CNRS vous offre l’opportunité unique

d’accéder à des laboratoires et plateformes expérimentales

habituellement fermés au public.

À propos

Créées

en 2020, les Visites insolites du CNRS proposent chaque année de

découvrir en groupe restreint des lieux de recherche extraordinaires.

Sites inaccessibles, expériences atypiques et rendez-vous singuliers

sont au programme dans tout l’Hexagone pour les quelques privilégiés

tirés au sort.

En quatre ans, près de 5000 personnes ont participé aux près de 500 visites organisées avec les laboratoires de recherche sous-tutelle CNRS !

#CNRSinsolite

En partenariat avec Konbini et Science & Vie

L’étonnant, le surprenant, l’extraordinaire de la recherche scientifique !

Du vendredi 03 octobre 2025 au mercredi 15 octobre 2025 :

gratuit

Comment participer ?

Les internautes peuvent tenter leur chance du 25 août au 17 septembre 2025

en répondant à trois questions en lien avec la thématique de la visite

choisie. Les lauréats et lauréates seront sélectionnés aléatoirement

parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des

groupes composés de six à douze personnes selon les visites.

Public jeunes et adultes.

