Visites insolites du CNRS en Aquitaine Université de Pau et des Pays de l'Adour Pau mercredi 8 octobre 2025.

Université de Pau et des Pays de l'Adour Avenue de l'Université Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

A travers la pierre quand les rayons X dévoilent l’invisible mercredi 8 octobre de 14h à 17h

Et si vous pouviez explorer l’intérieur des pierres sans les briser, observer les secrets cachés des fluides qui les traversent, pour comprendre la dégradation des monuments historiques ou saisir comment une simple pierre pourrait lutter contre le changement climatique en capturant le CO2 ? Pas besoin de superpouvoirs, juste la magie des rayons X pour voir ce que l’œilne capte pas ! Curieux ? Candidatez pour participer à une aventure interactive, entre démonstrations et découvertes ! .

Université de Pau et des Pays de l’Adour Avenue de l’Université Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 35 58 33 communication@dr15.cnrs.fr

