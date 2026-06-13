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Visites insolites Eliott Cheriaux Eliott Cheriaux Simandre

Visites insolites Eliott Cheriaux Eliott Cheriaux Simandre mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Eliott Cheriaux

Adresse : 311 route du chant roussot

Ville : 71290 Simandre

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Simandre

Visites insolites Eliott Cheriaux

Eliott Cheriaux 311 route du chant roussot Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visites insolites de l’Office de Tourisme Eliott Cheriaux. Atelier de soufflage de verre au chalumeau Envie d’avoir un pendentif personnalité ? Il vous suffira de participer à une séance dans l’atelier d’Eliott ! Celui-ci vous accompagnera pour souffler à la main votre pendentif en verre. Le large choix de couleurs donnera une grande liberté d’expression aux petits comme aux grands.
Nombre de places limité Réservation obligatoire   .

Eliott Cheriaux 311 route du chant roussot Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Eliott Cheriaux Simandre a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II