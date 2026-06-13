Visites insolites la Charrette Bleue La Charrette Bleue Serley
Visites insolites la Charrette Bleue La Charrette Bleue Serley mercredi 8 juillet 2026.
Serley
Visites insolites la Charrette Bleue
La Charrette Bleue 2666, Route de Pierre Serley Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Visites insolites de l’Office de Tourisme la Charrette Bleue. Visite de l’asinerie Partez à la découverte de la fabrication du lait d’ânesse dont les propriétés sont d’ailleurs reconnues depuis l’Antiquité. Cette exploitation vous emmènera à la rencontre des ânesses et du laboratoire le lieu où sont transformés les cosmétiques et les savons. Vous pourrez même participer à la création d’un savon.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
La Charrette Bleue 2666, Route de Pierre Serley 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites la Charrette Bleue Serley a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II