Visites insolites L’Âne à Nath L’Âne à Nath Sagy
Visites insolites L’Âne à Nath L’Âne à Nath Sagy jeudi 16 juillet 2026.
Sagy
Visites insolites L’Âne à Nath
L’Âne à Nath 85, route de la Buchaillère Sagy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Visites insolites de l’Office de Tourisme L’âne à Nath. Découverte d’un élevage d’âne La visite de la ferme commencera par sa présentation et les explications sur la traite. Elle se poursuivra par l’analyse des différentes méthodes de fabrication. Il sera aussi question de mettre en avant l’âne, un animal si particulier, mais dont peu de gens connaissent réellement les besoins et le comportement.
Nombre de places limité Réservation obligatoire. .
L’Âne à Nath 85, route de la Buchaillère Sagy 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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