Visites insolites L’Âne à Nath L’Âne à Nath Sagy

Sagy

Visites insolites L’Âne à Nath

L’Âne à Nath 85, route de la Buchaillère Sagy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Visites insolites de l’Office de Tourisme L’âne à Nath. Découverte d’un élevage d’âne La visite de la ferme commencera par sa présentation et les explications sur la traite. Elle se poursuivra par l’analyse des différentes méthodes de fabrication. Il sera aussi question de mettre en avant l’âne, un animal si particulier, mais dont peu de gens connaissent réellement les besoins et le comportement.

Nombre de places limité Réservation obligatoire. .

L’Âne à Nath 85, route de la Buchaillère Sagy 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites insolites L’Âne à Nath

L’événement Visites insolites L’Âne à Nath Sagy a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II