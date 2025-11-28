Visites insolites Pinceaux et Fourchettes Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visites insolites Pinceaux et Fourchettes

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 09:30:00

fin : 2025-11-28 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

L’Office de Tourisme Granville Terre et Mer vous invite dans les coulisses de l’art ! Au programme rencontres avec les artistes, immersion dans leurs univers. Une belle opportunité de découvrir leurs œuvres, mais également d’échanger avec eux sur leur savoir-faire, leurs parcours et leur univers artistique.

Cette journée sera ponctuée d’expériences gustatives autour des produits phares de Granville Terre et Mer et de spécialités locales préparées par nos restaurateurs, nos producteurs et nos pâtissiers. Venez découvrir la Destination Granville Terre et Mer autrement ! .

